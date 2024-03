SNS. Procura “atípica” por parte de grávidas este fim-de-semana

Durante este fim-de-semana, registou-se uma procura “atípica” em termos de procura por parte de grávidas, algumas das quais em trabalho de parto, nos Serviços de Urgência de Obstetrícia (SUO) de hospitais da Grande Lisboa e periferia.

Esta informação foi veiculada à Renascença por fonte oficial da Direção-Geral de Saúde.

O aumento de procura e, consequentemente, o excesso de ocupação, levou o INEM a acionar o modelo de referenciação hospitalar, transferindo grávidas para as unidades mais libertas.

“É assim que funciona a referenciação e trabalho em rede em caso de necessidade”, explicou.

O protocolo para os picos de maior procura está, desde ontem, a ser cumprido por parte do INEM e, “contrariamente ao que tem vindo a público, todas as grávidas encontraram a resposta de que necessitavam, nomeadamente nas unidades hospitalares de São Francisco Xavier, de Vila Franca de Xira, Leiria, Abrantes e Barreiro (Grande Lisboa e periferia)”, esclareceu.

Em declarações à Renascença, Fernando Cirurgião, diretor da obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, esclareceu que "o problema prende-se com a contingência de várias maternidades ao mesmo tempo. A maternidade do Hospital São Francisco Xavier foi a única que não demonstrou contingências de internamento, mas sim de espaço físico".