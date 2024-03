Mau tempo provoca quase 900 ocorrências em Portugal continental

Portugal continental registou entre as 00h00 e as 22h20 desta quarta-feira 888 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo quedas de árvores, limpezas de via e quedas de estruturas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço à Lusa realizado pelas 23:00, José Rodrigues, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), destacou que nestas ocorrências estiveram envolvidos 2.899 operacionais, apoiados por 1.006 meios terrestres.

As zonas mais afetadas foram a Grande Lisboa, Setúbal, Oeste, Coimbra e Área Metropolitana do Porto.

"Existiram ainda algumas ocorrências em zonas mais interiores, Bragança e Vila Real, mais relacionadas com vento forte e precipitação em algumas zonas", indicou ainda. .

Num balanço anterior à Lusa, a ANEPC tinha apontado entre as 07:00 e as 15:00 de quarta-feira 280 ocorrências devido ao mau tempo, a maioria das quais relacionadas com quedas de árvores e de estruturas devido ao vento. Entre as 00:00 e as 07:00 de quarta-feira tinham sido registadas 100 ocorrências em todo o continente.

José Rodrigues sublinhou que até ao momento a ANEPC não tem registo de vítimas relacionadas com o mau tempo.

O responsável frisou ainda que são esperadas mais ocorrências nas próximas horas, lembrando os alertas e as recomendações já emitidas pela Proteção Civil.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA), a Proteção Civil alertou na segunda-feira para a possibilidade de vento, por vezes forte, nas terras altas e no litoral oeste com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h).

O IPMA previu chuva, por vezes forte e persistente, que podia ser de granizo e acompanhada de trovoada e agitação marítima forte com ondas de noroeste na costa ocidental, atingindo seis a sete metros a norte do Cabo Carvoeiro (altura máxima de 12 metros).

Para as terras altas, em especial do norte e do centro, as previsões apontaram para queda de neve, descendo a cota gradualmente para os 600/800 metros.

Após um fim de semana com calor e poeiras provenientes do norte de África, a ANEPC alertou para o piso rodoviário escorregadio devido à possibilidade de acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água e possibilidade de queda de neve em áreas e a altitudes onde habitualmente não se verifica.

A ANEPC avisou igualmente para dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, inundações nos locais historicamente mais vulneráveis, possíveis acidentes na orla costeira devido à forte agitação marítima, inundações em zonas urbanas, possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, danos em estruturas montadas ou suspensas e desconforto térmico na população.

A Proteção Civil recordou que o impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a adoção das principais medidas preventivas para estas situações.