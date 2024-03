IPMA espera neve na Madeira na Páscoa devido à depressão Nelson

O IPMA alertou esta terça-feira para a possibilidade de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira no fim de semana de Páscoa e de períodos de chuva por vezes intensa na quinta-feira e sábado devido à depressão Nelson.

Esta depressão estende-se da Islândia até à região da Madeira, "influenciando o estado do tempo no arquipélago", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado divulgado.

"Assim, espera-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que deverão ser mais intensos e frequentes na quinta-feira, dia 28, e sábado, dia 30. Existe a possibilidade de a precipitação ocorrer sob a forma de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira em alguns períodos, nomeadamente no final de dia 28, no dia 29 sexta-feira Santa e no dia 31, domingo de Páscoa", adiantou o IPMA.

Espera-se vento "do quadrante oeste moderado a forte, com rajadas até 80 km/hora, podendo superar os 100 km/hora nas terras altas, em especial nos dias 28 e 30 de março".

O IPMA prevê ainda temperaturas máximas entre os 19ºC e os 21ºC e mínimas entre os 13º e os 16º, com exceção das terras altas, onde podem ficar abaixo dos 10º.

Na sexta-feira, acrescenta o IPMA, as temperaturas podem ficar abaixo destes valores, em especial nas terras altas, mas prevê-se que voltem a subir no sábado.

"Para o estado do mar, espera-se agitação marítima forte, com ondas de noroeste superiores a quatro metros na costa norte da ilha da Madeira e em Porto Santo nos dias 26 e 27, e que deverão aumentar para uma altura significativa entre cinco e seis metros a partir do dia 28", adianta a informação do IPMA.

Para a costa norte da ilha da Madeira está em vigor um aviso amarelo para agitação marítima até às 09:00 de quarta-feira, 27 de março, vigorando pelo mesmo período um aviso igual para a costa da ilha de Porto Santo.