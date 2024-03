Glovo, Uber, Bolt... Estafetas de plataformas digitais em greve porque não querem "trabalhar no escuro"

“Isto não está a ser fraco, está a ser muito fraco”, lamenta Manuel, um estafeta da Uber, enquanto espera no Campo 24 de Agosto, no Porto, que chegue um novo pedido para se voltar a sentar na mota e partir para nova entrega com o peso de alguns quilos da mochila às costas.

Manuel já está reformado e trabalha como estafeta para compor o orçamento. “Tenho a idade que tenho, já ninguém me dá trabalho e isto é uma forma de ganhar algum." Aceitou falar com a Renascença por causa da greve que foi convocada por um movimento de estafetas para esta sexta-feira em todo o país. A paralisão tem início marcado para as 18h00 e fim previsto para a meia-noite.

As contas deste reformado, que já leva cinco a nos a fazer este tipo de trabalho, não deixam enganar. Ele aponta para o telemóvel: “Em sete horas de trabalho, fiz apenas uma viagem às 10 da manhã de 1,65 euros.” Assim, são precisas dezenas de serviços por dia para conseguir amealhar um bom pecúlio no final do dia de trabalho.

Manuel não tem dúvidas de que vai fazer greve: “Não há seguro de acidentes de trabalho, não há segurança social, não há apoios sociais nenhuns aqui na Uber”.

A luta dos trabalhadores que fazem as entregas para as plataformas digitais ,como a Uber, Glovo ou Boltfood, só para referir as empresas mais conhecidas, tem estado a intensificar-se. Ainda há um mês foi feita uma paralisação e quem está à frente do grupo de organizadores do protesto, de carácter informal e inorgânico, espera que estes sejam apenas os primeiros passos de uma transformação profunda do sector.

“A palavra revolta, eu acho que é o que mais nos define nesse momento”, diz Hans Donner, um dos porta-vozes da União Nacional dos Trabalhadores Independentes por App, designação sob a qual se apresentam. O grupo funciona com base no Whatsapp e reúne subgrupos das principais cidades do país. Metade dos membros é de origem brasileira.