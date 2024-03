Temperaturas sobem, mas chuva não desaparece

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Beja e Faro sob aviso amarelo, entre as 12h00 e as 18h00 desta quinta-feira, por causa da previsão de aguaceiros, que podem ser por vezes fortes, acompanhados de trovoada e de rajadas fortes de vento.

Para esta quinta-feira prevê-se períodos de céu muito nublado, sendo em especial por nuvens altas a partir do meio da tarde, e aguaceiros no interior até ao meio da manhã, sendo pontualmente fortes, de granizo e acompanhados de trovoada até ao início da manhã.

O vento será fraco a moderado de leste/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, e sendo de norte na faixa costeira durante a tarde, por vezes forte a sul do Cabo Carvoeiro.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de poeiras em suspensão e subida da temperatura máxima, mais significativa no litoral.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 26ºC em Braga e os 19ºC em Faro. Já as mínimas variam entre os 12ºC em Faro e Castelo Branco e os 6ºC em Vila Real e Leiria.