Avião com destino à Colômbia aterra nos Açores devido a emergência médica

Um avião da companhia aérea Avianca, que fazia a ligação entre Madrid (Espanha) e Medellín (Colômbia), aterrou hoje em Ponta Delgada, nos Açores, devido a uma emergência médica que afetou um passageiro, revelaram fontes da empresa.

O voo AV17 estava a cerca de seis horas e quarenta minutos do seu destino quando voltou para trás e fez a aterragem de emergência na ilha de São Miguel, para que o passageiro fosse assistido.

Fontes da Avianca confirmaram à agência Efe que o desvio e aterragem se deveram a uma emergência médica e que nada tiveram a ver com questões técnicas.

Segundo a mesma fonte, o piloto solicitou autorização para aterrar a "meio" do percurso, quatro horas após a descolagem na capital espanhola, às 15:00 locais.

O Boeing 787 aterrou em segurança após a rápida autorização da torre de controlo do Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada.

Entre 2018 e 209, dois aviões da Avianca tiveram de fazer aterragens de emergência nos Açores devido a um alerta no sistema elétrico e a uma outra emergência médica.

A Lusa procurou confirmar as informações com o Aeroporto João Paulo II, mas no momento do contacto já não se encontrava qualquer responsável disponível para fornecer informações.

.

SYL // RBF.

Lusa/Fim.