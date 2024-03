"Vou votar anti-Putin". Centenas de russos esperam para votar na embaixada em Lisboa

Largas centenas de russos esperam este domingo ordeiramente a sua vez para votar na embaixada da Rússia em Lisboa e muitos deles não escondem a vontade de mudar, mas também alguma descrença no processo eleitoral.

Principalmente a partir do meio-dia, hora a que um movimento internacional de contestação ao Presidente Putin convidou os russos a votarem, foram muitos os russos que engrossaram a fila de eleitores, que enche parte da Calçada de Arroios e também da Rua Ponta Delgada, nas imediações da embaixada da Rússia.

Os eleitores, muitos deles acompanhados de crianças e bebés de colo, estão a entrar a uma cadência lenta nas instalações da embaixada, que está protegida com grades e uma significativa presença policial.

Os eleitores fazem-se acompanhar de passaporte e alguns deles são, no final da votação, abordados por elementos de uma organização que está a fazer uma espécie de sondagem à boca da urna.

O objetivo é demonstrar que, ao contrário do que dizem as autoridades russas, estes cidadãos querem a mudança e não a continuidade do Presidente russo, Vladimir Putin.

Mateus, 21 anos, um jovem estudante russo que está há dois meses em Portugal, a frequentar Erasmus, faz parte da organização e num português esforçado explica que, apesar do que as autoridades russas indicam, a mobilização em vários países demonstra que as pessoas não querem mais Putin no poder.

Nas anteriores eleições, acrescenta, a oposição pouco votava, mas agora "toda a gente vota contra Putin", o que espera ver espelhado na sondagem à boca das urnas que o projeto "voteabroad.info" está a realizar junto à embaixada.

"Com a ajuda do nosso projeto vamos ver os resultados verdadeiros", indica.