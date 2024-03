Juiz Nuno Matos é o novo presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses

O juiz desembargador Nuno Matos é o novo presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), vencendo as eleições com 813 votos com uma vantagem de apenas dois votos

A Lista A, com a qual concorria, tinha o lema Pela Independência: Unir e Dignificar.

O novo presidente promete assumir "uma postura proativa, propondo às competentes entidades reformas com vista à permanente defesa dos direitos humanos, à vivência num Estado de Direito democrático, à melhoria do sistema judiciário".

A lista B, com o lema Proximidade e Independência, era liderada pelo juiz desembargador Moreira das Neves, tendo conseguido 811 votos.