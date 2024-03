É preciso ter tempo para "trabalhar o sono", alerta associação

A Associação Portuguesa de Sono alerta que é preciso ter tempo para "trabalhar o sono" para uma vida mais saudável, evitando alguns problemas de saúde associados com o dormir mal.

E, precisamente, os números mais recentes da Sociedade Mundial do Sono, em 2021, indicavam que cerca de metade dos adultos portugueses dormem pouco e menos de seis horas por dia.

Ao todo, é um problema que afeta 45% da população global, o que faz com que Daniela Sá Ferreira, presidente da Associação Portuguesa do Sono, diga à Renascença que é preciso "perceber que o sono é importante".

"É importante a rotina do sono. É importante termos a ideia que dormir à mesma hora e acordar à mesma hora será mais fácil para nós adormecer e despertar", esclarece.

A especialista pede uma alimentação cuidada e leve, evitando álcool e café ao final do dia, e moderar o uso dos dispositivos eletrónicos.

"As pessoas vão para a cama e continuam com o telemóvel ligado. Isso vai interferir com o nosso sono", aponta.

Daniela Sá Ferreira refere que a falta de sono "tem um impacto importante no bem estar", associado a patologias cardiovasculares, doenças cognitivas e diabetes, entre outros.

A presidente da Associação Portuguesa do Sono aponta que a prevalência da apneia do sono tem vindo a aumentar, a nível mundial, mas faltam dados mais concretos no panorama português.

No entanto, realça que os especialistas sentem que "há muitos problemas de distúrbios de sono" no país.