Neve corta estradas municipais no distrito de Viseu

A queda de neve registada durante a noite obrigou ao corte de estradas municipais no norte do distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa.

Segundo a mesma fonte, cerca das 9h00 mantinham-se cortadas a Estrada Municipal 553, entre Resende e Feirão, e a Estrada Municipal 553-1, entre Felgueiras e Bigorne (já no concelho de Lamego).

"Estradas condicionadas neste momento não há nenhuma. A Estrada Nacional 321 (entre Castro Daire e Cinfães) esteve condicionada, mas já está aberta desde as 6h00", acrescentou.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 7h00 de hoje 46 ocorrências devido ao mau tempo, tendo a maioria ocorrido na região Centro, relacionadas com limpeza de vias.

O "site" da ANEPC dá conta de várias ocorrências relacionadas com quedas de árvore, de estruturas e de neve.

Elísio Pereira, oficial de operações na ANEPC, disse à Lusa, pelas 7h50, que, das 46 ocorrências, 26 ocorreram na região Centro, sobretudo no distrito de Viseu, onde foram registadas 15 limpezas de via.

"As 46 ocorrências são de limpezas de via. Não foram ocorrências de grande dimensão que dessem alguma preocupação", disse.

Portugal continental está desde quarta-feira com avisos laranja e amarelo de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoadas, queda de neve, vento e agitação marítimas fortes até domingo.