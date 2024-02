Metro do Porto. Obras em Santo Ovídio arrancam segunda-feira

As obras de construção da estação de Santo Ovídio da Linha Rubi do Metro do Porto, em Vila Nova de Gaia, começam na segunda-feira, obrigando ao corte de várias ruas na zona, segundo uma nota da Câmara Municipal.

"A Metro do Porto iniciará, a partir do dia 04 de março [segunda-feira], a construção da nova estação de Santo Ovídio, no âmbito da nova Linha Rubi (H), Casa da Música - Santo Ovídio", pode ler-se numa nota publicada no site da autarquia de Gaia.

De acordo com a Câmara Municipal, "durante o período de obra, que se prevê ser de 12 meses, a circulação automóvel será interrompida na Rua António Rodrigues da Rocha, Rua Conde Dom Pedro e Rua Fernão Mendes Pinto".

No entanto, serão "implementadas alterações ao sentido de circulação automóvel de modo a garantir condições de acesso a moradores, à escola do primeiro ciclo do ensino básico do Cedro e à Igreja Paroquial de Santo Ovídio".

"Em virtude da interrupção total à circulação na Rua Conde Dom Pedro, serão também estabelecidos percursos alternativos para peões", pode ler-se na nota da câmara municipal.

Atualmente, no local já são visíveis trabalhos no interior das residências que irão ser demolidas para dar lugar à nova estação da Linha Rubi, que ligará à atual da linha Amarela e à futura estação de alta velocidade ferroviária.

São também já visíveis trabalhos nos terrenos adjacentes às residências a demolir.

O valor global de investimento da Linha Rubi (Casa da Música - Santo Ovídio, incluindo nova ponte sobre o rio Douro) é de 435 milhões, um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Linha Rubi, com 6,4 quilómetros e oito estações, inclui uma nova travessia sobre o rio Douro, a ponte D. Antónia Ferreira, a Ferreirinha, que será exclusivamente reservada ao Metro e à circulação pedonal e de bicicletas.

Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e no Porto Campo Alegre e Casa da Música.

A empreitada tem de estar concluída até ao final de 2026.