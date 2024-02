Falta de escrutínio ou gripe? Baixas autodeclaradas disparam em janeiro

“Isto leva a sugerir que há aqui algum critério que vai para além do critério de saúde”, reforça o presidente da CIP, que lembra que a subida significativa das baixas autodeclaradas prejudica o funcionamento das empresas que “precisam de planear o seu trabalho e a planificação não se compadece com ausências não previstas”.

No entanto, os dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) revelam uma maior concentração do uso deste mecanismo às segundas-feiras e em dias próximos de feriados.

De acordo com os números apresentados pelo Diário de Notícias desta quarta-feira, no mês de janeiro, só em 15 dias, deram entrada mais de 60 mil pedidos de doença autodeclarada na plataforma SNS24.

Em entrevista à Renascença, o vice-presidente da APMGF revela que, durante o mês de janeiro, houve “um aumento das baixas, até superior àquilo que aconteceu na altura do Natal e do Ano Novo, que está muito coincidente com o aumento das infeções respiratórias e com as recomendações dos profissionais de saúde e mesmo da tutela de tentarem fazer os autocuidados e só recorrerem aos serviços de urgência e aos centros de saúde se houvesse realmente essa essa necessidade”.