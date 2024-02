"Gostaria de ter uma voz, sim", assumem imigrantes

Do outro lado da caixa do pequeno minimercado está Bhavesh Prajapati, um indiano há seis anos em Portugal e que ainda espera pela nacionalidade portuguesa. Bhavesh olha para o pacote de bolos, ri-se e diz à cliente que o pode trocar por um outro, com biscoitos inteiros.

Uma cliente deixa cair ao chão um pacote de biscoitos secos e irrita-se com ela própria, pela aselhice. Assume o erro e diz que o leva, mesmo com os biscoitos todos partidos.

"Muitos imigrantes têm falta de casa, e Lisboa é muito cara. As rendas são 1200 euros, com um ou dois quartos. É um problema que existe em todo o mundo, só que em Portugal o problema é que os salários são baixos", diz Bhavesh.

"Não, por acaso não. Como não voto, não acompanho muito. Quando for votar vou me aprofundar mais nisso. Não faço nem ideia de quem são os candidatos".

Ainda assim, espera que os políticos portugueses melhorem a situação dos imigrantes.

"Seria uma coisa boa. Olhar mais para a situação da regularização" e para o tempo da burocracia.

Ainda há menos tempo em Portugal, já terá lidado com as burocracias e as imposições da lei face aos imigrantes.

Daria Trambatch está a passear por uma das ruas de Algés, junto ao Palácio Anjos, com os pais e com um filho, Danilo, de nove anos. Já se desenrasca no português, mas ainda não dá para estabelecer um diálogo. Estão há dois meses em Portugal, fugidos da guerra na Ucrânia. Danilo veio mais cedo, e por isso já se consegue fazer entender em português. Quanto mais não seja com a ajuda do Google Translator, que põe a funcionar no telefone.

Daria não acompanha a política portuguesa. Nem sequer está interessada no assunto. Há outras preocupações. Na memória estão ainda as imagens recentes dos bombardeamentos russos às cidades na Ucrânia por onde passou, para fugir do país com os pais.