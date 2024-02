Estrelas Michelin. Quatro restaurantes chegam à primeira, chef Vítor Matos ganha segunda

O restaurante Antiqvvum (Porto) ganhou esta terça-feira a segunda estrela do guia Michelin, enquanto quatro estabelecimentos conquistaram uma estrela, anunciou a publicação, numa cerimónia exclusivamente dedicada a Portugal, em Albufeira.

Na cerimónia, o chef Vítor Matos viu o Antiqvvm receber duas estrelas Michelin, juntando-se aos restantes sete restaurantes anteriormente distinguidos pelo guia nesta categoria atribuída a uma "cozinha excelente, vale a pena o desvio".

"No Antiqvvm, um restaurante que se destaca pelas suas maravilhosas vistas para o Douro (a partir da varanda), e pela sua singular localização, no mesmo palacete onde se encontra o Museu Romântico, traz à luz toda a sua criatividade, o seu domínio técnico, e a sua bagagem culinária, na hora de trabalhar, mas, também, a sua particular obsessão por oferecer pratos que, sendo originais, resultem naturais e harmoniosos, estando em comunhão com os melhores produtos de temporada. A sua proposta convida os gastrónomos a darem uma "volta ao mundo" com o paladar, transcendendo o puramente gastronómico, pois, como o próprio assinala, através dos seus pratos, procura "promover os valores de una cozinha cultural, natural, evolutiva, social e artística"", justifica o guia.

2Monkeys (Vítor Matos e Francisco Quintas, Lisboa); Desarma (Octávio Freitas, Funchal); Ó Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém) e Sála (João Sá, Lisboa) são os restaurantes que receberam uma estrela Michelin, que distingue uma "cozinha de grande nível, compensa parar".