Mercado do Bolhão no Porto vai fazer melhorias após queixas de comerciantes

A vice-presidente da empresa municipal GO Porto, Cátia Meirinhos, anunciou esta segunda-feira que o Mercado do Bolhão irá ser submetido a algumas melhorias, na sequência de queixas da Assicação do Comércio Tradicional Bolha de Água, que representa os comerciantes do mercado, e de uma proposta do Bloco de Esquerda.

A responsável esclareceu que será construída “uma nova pala de sombreamento” para proteger as bancas do sol que incide nos corredores laterais.

Para além disto, a GO Porto vai investir cerca de 30 mil euros na instalação de ar condicionados nos espaços que acomodam os congelados.

Os comerciantes dos congelados, cujas bancas se situam debaixo das escadarias do mercado, terão “uma área de exposição cá fora”, adiantou a Cátia Meirinhos.



A proposta do BE, que entretanto foi retirada, propunha que a autarquia revisse as normas de funcionamento do Mercado do Bolhão, analisasse as necessidades detetadas pelos comerciantes, fizesse uma avaliação da gestão do equipamento e promovesse a participação ativa dos comerciantes.



Cátia Meirinhos assegurou que “os comerciantes nunca deixaram de ser ouvidos” e “sempre tiveram uma voz ativa”, notando que os comerciantes históricos representam cerca de 70% do total de comerciantes.



Quanto aos inquéritos realizados pela Associação Bolha de Água, a responsável assegurou que “não há nenhuma ideia, nenhuma melhoria que tenha sido identificada pela Associação [do Comércio Tradicional Bolha de Água] que não tenha sido identificada por nós previamente e que não esteja a ser avaliada” acrescentando que esta “tem sido feita com a participação de todos os comerciantes”. Diz que não há “indícios de fiabilidade” nos inquéritos realizados, adiantando que, em dois meses, a associação enviou “mais de 150 emails” a “atacar e difamar” o trabalho desenvolvido pela GO Porto.

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse não ser possível confundir o trabalho desenvolvido pelos serviços da GO Porto com “um conjunto de mentiras” difundidas pela associação.



Contactada pela Lusa, a presidente da Associação Bolha de Água e representante da Oliveira Lovers, Lda, Helena Ferreira, negou as afirmações, dizendo que “quando não se pode atacar o argumento, ataca-se o argumentador”.



“Tanto a senhora vice-presidente da GO Porto, como o senhor presidente da Câmara Municipal do Porto misturam a atividade particular de uma inquilina com faltas à verdade com o trabalho associativo para denegrir ambos”, afirmou.