António Costa volta a estudar

António Costa vai voltar a estudar. O primeiro-ministro demissionário inscreveu-se numa pós-graduação de Contencioso Contratual, Mediação e Arbitragem, na Universidade Católica de Lisboa, avançou a SIC Notícias.

A aula inaugural foi na semana passada, a 20 de fevereiro, e aulas terminarão do dia 20 de julho deste ano. O curso terá uma duração de 82 horas e será realizado em regime pós-laboral.

O curso é destinado a juristas - advogados, magistrados e consultores jurídicos -, e não juristas - profissionais que atuem em áreas transacionais e de gestão de empresa.



Já em janeiro, António Costa deu sinal de querer voltar aos estudos. Nessa altura, em Barcelos, durante a inauguração de uma residência para estudantes do Instituto Politécnico do Cávado e Ave, assegurou que “a dinâmica de transformação e do conhecimento vai-nos tornar a todos rapidamente desatualizados naquilo que sabemos e, portanto, vamos ter ao longo da vida de regressar mais vezes à escola. É o que me vai acontecer, aliás, brevemente”, referiu.



E quais são os objetivos da pós-graduação? No site da Universidade Católica são elencados sete pontos:

Conhecer e compreender as figuras e os regimes jurídicos habitualmente convocados em cenários de contencioso;

Identificar e conhecer, com apoio na doutrina e na jurisprudência, as dúvidas suscitadas durante a execução de alguns contratos em especial;

Sistematizar os meios de tutela jurídica acionáveis num contexto de vicissitudes contratuais e de execução adversa;

Antecipar os desafios e as novas tendências de contencioso empresarial;

Estimular a aprendizagem de novas formas de resolução de conflitos, num contexto crescente de diversificação da oferta de justiça através de meios RAL;

Desenvolver competências práticas no âmbito da mediação e arbitragem;