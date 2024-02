Barreiro.Jovem em prisão preventiva por suspeita de roubos junto a escolas

Um jovem de 16 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por suspeita da prática de crimes de roubo junto a escolas no Vale da Amoreira, no Barreiro.

Em comunicado, a PSP indicou que o detido atuava preferencialmente junto à comunidade educativa do Vale da Amoreira e, com recurso a arma branca, ameaçava as vítimas (menores de idade) com o intuito de lhes subtrair os seus bens, nomeadamente telemóveis, dinheiro e mesmo peças de vestuário.

Segundo a Polícia de Segurança Pública, após reunir prova suficiente para o relacionar com pelo menos quatro crimes de roubo qualificado, foi feita a detenção pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão do Barreiro, através de mandado de detenção fora de flagrante.

Depois de ter sido apresentado a primeiro interrogatório judicial perante a autoridade judiciária no Tribunal do Barreiro, no distrito de Setúbal, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

"Com esta detenção, a PSP do Barreiro acredita que se deu um importante passo para devolver o sentimento de segurança junto dos estabelecimentos de ensino do Vale da Amoreira e que a mesma servirá como prevenção geral para todos quantos recorrem à violência para conseguir os seus intentos", refere a PSP no comunicado.