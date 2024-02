Inteligência Artificial. Microsoft escolhe Lisboa para novo centro de desenvolvimento

A Microsoft vai lançar a nova Fábrica de Inovação em Inteligência Artificial (AI Innovation Factory), um centro de desenvolvimento da área, em Lisboa.

O centro irá integrar o AI Hub da Fábrica de Unicórnios em Alvalade, lançada em 2021 por Carlos Moedas. O projeto, que vai ser inaugurado em novembro, foi "decisivo na escolha da multinacional tecnológica", lê-se no comunicado divulgado pela Câmara de Lisboa. O espaço AI Hub terá mais de dois mil metros quadrados, com capacidade para acolher cerca de 300 pessoas, e terá escritórios, salas de eventos e laboratórios de investigação.

“A Fábrica de Unicórnios tornou Lisboa a cidade mais inovadora da Europa, e este projeto é mais uma prova disso mesmo. Hoje somos capazes de estar na linha da frente naquela que é a tecnologia mais disruptiva do momento, como é a Inteligência Artificial”, afirma o presidente Carlos Moedas.

O anúncio deste novo centro acontece três meses após a vitória de Lisboa como Capital Europeia da Inovação, prémio atribuído pela Comissão Europeia, e um mês depois da consultora Deloitte anunciar que irá lançar um centro de Inteligência Artificial no Largo do Rato, com capacidade para mais de 2000 pessoas.

“Esta é mais uma grande conquista para a cidade. Em 2023 batemos o recorde de investimento estrangeiro, com mais de 50 centros tecnológicos a virem para Lisboa e 10.000 postos de trabalho altamente qualificados. Em 2024 começamos o ano com dois grandes projetos que provam a nossa capacidade de competir com outras grandes cidades. A nova estratégia de inovação para a cidade está a dar frutos”, constata Carlos Moedas.

Atualmente, a Microsoft está entre os líderes mundiais do mercado da Inteligência Artificial, tendo recentemente investido 10 mil milhões de dólares na Open AI, organização responsável pelo Chat GPT.