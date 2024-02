Oficiais de justiça iniciam vigília à frente da Assembleia da República

Hoje à tarde, mais de duas centenas de oficiais de justiça concentraram-se no Porto e em Lisboa vestidos com "t-shirts" pretas onde se lia a frase "Justiça para quem nela trabalha", para reivindicarem melhores condições de trabalho e revisão salarial.

Um grupo de oficiais de justiça vai iniciar, sábado à noite, uma vigília à frente da Assembleia da República com sacos de cama e cartazes para reivindicar melhores condições de trabalho e a revisão salarial.

Foi entre apitos, vuvuzelas, tarjas pretas e brancas onde se lia a frase "Justiça para quem nela trabalha", e a distribuição de folhetos com as reivindicações dos oficiais de justiça em Portugal, que mais de uma centena de oficias de justiça se concentraram, esta tarde, em frente ao Tribunal da Relação do Porto, sob os olhares de meia dúzia de agentes policiais posicionados junto ao edifício.

Em Lisboa, em frente à Assembleia da República, concentraram-se cerca de 100 oficiais de justiça vestindo as mesmas "t-shirts" pretas com a mesma frase.

Em declarações à Lusa, José Carlos Silva, do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Penafiel, e um dos porta-vozes do movimento espontâneo de cidadania, assumia que a justiça em Portugal é um pilar que está a "arruinar-se a olhos vistos", com tribunais a entrar em rutura, designadamente em "Cascais e Sintra", mas também nas comarcas em Leiria e Coimbra, por causa de "falta de funcionários".