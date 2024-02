​Oleiros dá aulas de português a imigrantes

O município de Oleiros vai dar início em março a um curso gratuito de língua portuguesa para imigrantes que habitam no concelho.

A iniciativa parte da autarquia e é feita em parceria com o Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) com o objetivo principal a integração de estrangeiros na sociedade portuguesa.

“Temo-nos deparado com a chegada de muitos imigrantes ao nosso concelho e muitos têm a barreira linguística. Por isso, arranjámos uma forma de colmatar essa situação”, diz à Renascença o presidente da Câmara, Miguel Marques.

O autarca diz que os imigrantes fixados em Oleiros manifestam a vontade de se integrarem na sociedade e o número de inscrições no curso “tem crescido em todas as aldeias do concelho”.

O distrito de Castelo Branco, onde está localizado Oleiros, tem tido uma subida significativa da população imigrante. De acordo com dados de 2022 do, agora extinto, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Castelo Branco foi o segundo distrito com maior aumento de imigração, apenas superado por Viana do Castelo.