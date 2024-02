A Federação Nacional da Educação (FNE) diz que é preciso trazer a educação para o debate político e, por isso, organiza esta sexta-feira, no Porto, uma sessão pública com representantes de todos os partidos políticos com assento parlamentar.

A FNE quer saber quais são os compromissos para a próxima legislatura, porque, critica o secretário-geral, Pedro Barreiros, os programas eleitorais são muito vagos.

“Os programas, infelizmente, são abrangentes, dão para tudo ou quase nada, e são também um mecanismo de defesa dos partidos para não se condicionarem naquilo que são as suas ações futuras”, diz Pedro Barreiros.

O secretário-geral da FNE defende que os partidos, no que diz respeito à educação “digam claramente o que vão fazer em relação à alteração do modelo de avaliação de desempenho docente”.

“O que vão fazer em relação à recuperação do tempo de serviço dos professores? O que vão fazer em relação às ultrapassagens na carreira? O que vão fazer em relação ao combate à indisciplina e à violência?”, são outras questões que querem ver esclarecidas.

Pedro Barreiros assinala que “lendo os programas dos diversos partidos, há uma ausência total de respostas em relação a estas matérias”.

O secretário-geral da FNE anuncia, ainda, que está em curso a recolha de contributos da comunidade educativa para criar um roteiro para a próxima legislatura, a divulgar no final deste mês.

A sessão organizada pela FNE para debater questões relacionadas com a educação vai decorrer, esta sexta-feira, na sede do Sindicato dos Professores da Zona Norte, no Porto, entre as 14h30 e as 18h00, presencialmente e online via Zoom.