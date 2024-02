Operação Carnaval da PSP apreendeu droga, armas de fogo e armas brancas

A PSP apreendeu 15.260 doses de droga e 44 armas de fogo, bem como 26 armas brancas, no âmbito da operação "Carnaval em Segurança", em que deteve 13 pessoas por posse de armas proibidas.

Entre 05 e 12 de fevereiro, a Polícia de Segurança Pública deteve 481 pessoas, das quais 117 por crimes rodoviários e 62 por condução sob efeito de álcool, entre 05 e 12 de fevereiro, durante ações de fiscalização rodoviária realizadas em Portugal continental e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Foram detidos 55 condutores sem carta e 49 por tráfico de droga não especificada no comunicado que a PSP emitiu esta terça-feira.

Na área de responsabilidade da PSP, foram registados 1.187 acidentes, dos quais resultaram 351 feridos ligeiros, cinco feridos graves e duas vítimas mortais.

Desde o início da operação, a PSP fiscalizou 11.290 condutores e controlou por radar 54.450 viaturas.

"No total, foram registadas 2.681 contraordenações, das quais destacamos 512 por excesso de velocidade, 78 por condução sob o efeito do álcool, 249 por falta de inspeção periódica obrigatória, 79 por falta de seguro de responsabilidade civil e 48 por uso do telemóvel durante a condução", precisou a PSP.

A condução em excesso de velocidade, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária, representou 19% do total das infrações verificadas.

"Foram ainda efetuadas 42 detenções por crimes contra a propriedade e dado cumprimento a 170 mandados de detenção judiciais", acrescentou a polícia.