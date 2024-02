Manifestantes pedem "fim do genocídio" em Gaza e boicotes a Israel

Apelos ao "fim do genocídio" na Faixa de Gaza e a exigência de boicotes a Israel juntaram este sábado em Lisboa manifestantes de várias origens, incluindo palestinianos e judeus, num protesto que reuniu três a quatro mil pessoas, segundo a organização.

Empunhando cartazes e bandeiras da Palestina, os manifestantes começaram a descer a Avenida Almirante Reis, em direção ao Martim Moniz, cerca das 16h00, numa iniciativa que contou com a presença de membros do Bloco de Esquerda, PCP e PAN e que foi convocada por mais de 30 movimentos.

"O que queremos do parlamento? Boicotes, sanções e desinvestimento", "Gaza, escuta, gritamos a tua luta" eram algumas das palavras de ordem entoadas pelos manifestantes, muitas também em inglês, a traduzir a diversidade de nacionalidades nesta manifestação.

Questionada pela Lusa, a polícia, que acompanhou o protesto, escusou-se a avançar com números da participação de manifestantes. De acordo com a organização, estariam "entre três a quatro milhares" de pessoas. O protesto decorre também no Porto, Braga e Angra do Heroísmo.

A líder do Bloco de Esquerda marcou presença na manifestação. Mariana Mortágua defende que é necessária mais pressão política junto de Israel.

“Aquilo que se pede é que a política relativamente ao Governo Israel seja a mesma política que o mundo teve contra o apartheid da África do Sul, que é um boicote, sanções que obriguem Israel a cumprir a lei internacional. Por isso, juntamos a nossa nossa voz a António Guterres e à de todas as pessoas que se fazem ouvir pelos direitos humanos e pelo fim deste massacre e da política de genocídio em Gaza. Não vamos esquecer o povo palestiniano”, declarou Mariana Mortágua.

"O povo português não quer ser cúmplice do genocídio"



Muitos manifestantes usavam o "keffiyeh", um lenço de xadrez associado à causa palestiniana, e mostravam cartazes em que pediam "o fim do genocídio" e descreviam Israel como um "Estado assassino", vários com imagens de melancias, símbolo da Palestina.

"O povo português não quer ser cúmplice do genocídio, da agressão contínua em Gaza e também na Cisjordânia", disse à Lusa Maria Grazia Rossi, da organização do protesto, reclamando o "corte dos laços diplomáticos com o Estado de Israel".

A responsável destacou a diversidade de movimentos que se associaram - coletivos pela justiça social e climática, organizações estudantis, feministas, "queer", antirracistas ou grupos de pais e mães pela paz.

Hindi Mesleh, 40 anos, um palestiniano de Ramallah, na Cisjordânia, juntou-se à manifestação para condenar "o projeto colonial sionista".

"Está a acontecer um genocídio em direto, vemos imagens e vídeos horrorosos e não consigo perceber como há pessoas que apoiam este genocídio", lamentou.

A situação na Cisjordânia "está a piorar cada vez mais, com mais violência dos colonos e do exército [israelitas]" desde o início da guerra em Gaza, após o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel, em 7 de outubro passado.

"Apelamos a um boicote, sanções e desinvestimento. O Governo português tem de fazer mais", reclamou o palestiniano, a viver em Portugal há sete anos.

Jonatan Benebgui, 29 anos, do movimento Judeus pela Paz e Justiça, afirmou que "o Estado de Israel não fala pelos judeus do Mundo".