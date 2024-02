Marcelo reúne-se com famílias de reféns do Hamas e reforça pressão para libertação

O Presidente da República reuniu-se esta terça-feira com familiares de reféns do movimento islamista Hamas, a quem garantiu que Portugal mantém a pressão para que sejam libertados, informou a Embaixada de Israel em Portugal, que promoveu o encontro.

"Marcelo Rebelo de Sousa, reuniu-se com a delegação das famílias dos reféns e disse-lhes que Portugal mantém a pressão para que os reféns regressem a casa", refere uma publicação na conta oficial da Embaixada de Israel em Portugal numa rede social.

A delegação incluiu sete famílias de reféns, todas elas com ligações a Portugal, que estão "empenhadas em fazer tudo para que os seus entes queridos regressem a casa", refere a nota da Embaixada.

Em comunicado, o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, que participou na reunião, vincou que "o esforço para devolver os reféns transcende fronteiras e é internacional", lembrando que "há também vários reféns com ligação a Portugal" e, por isso, deve ser feita "pressão para que todos os reféns regressem rapidamente a casa".

No âmbito da visita da delegação das famílias reféns, realizaram-se também reuniões com deputados e altos diplomatas, além de encontros com as comunidades israelitas no Porto e em Lisboa.