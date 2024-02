Agricultores do Oeste terminam marcha lenta de 13 horas

O protesto dos agricultores do Oeste que esta segunda-feira efetuaram uma marcha lenta no Itinerário Complementar (IC) 2, na Benedita, com cerca de 40 tratores, terminou cerca 18h00, sem incidentes, informou a organização.

O protesto iniciado cerca das 5h00 mobilizou durante a manhã cerca de 40 tratores, máquinas agrícolas e veículos afetos ao transporte de gado e durante a tarde "teve ainda maior adesão, formando filas de sete ou mais quilómetros, até que os agricultores desmobilizaram, pouco depois das 18h00, tendo cumprido o seu objetivo", disse à agência Lusa Paulo Ribeiro, da organização.

A marcha lenta decorreu no IC2, entre o concelho de Rio Maior (no distrito de Santarém) e a Benedita, no concelho de Alcobaça (distrito de Leiria), numa demonstração do "descontentamento dos agricultores da região Oeste, dentro da linha da contestação do Movimento Civil de Agricultores", que na passada quinta-feira promoveu manifestações em vários locais do país.

No protesto de hoje participaram sobretudo agricultores da região do Oeste que "sempre em coordenação com a GNR e pacificamente" efetuaram "uma marcha lenta durante a manhã e outra durante a tarde, sem qualquer incidente, apesar do congestionamento do trânsito", na via, que nunca esteve cortada, explicou Paulo Ribeiro.

O grupo vai agora "aguardar as diretrizes nacionais e o resultado das negociações que estão a decorrer com o Ministério da Agricultura", admitindo o agricultor que "possam realizar-se outros protestos".