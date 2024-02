Eleições em risco? São os polícias "quem leva os boletins de voto"

“Temo que, se calhar, o senhor primeiro-ministro não vai ficar em funções só até ao dia 10 de março." O aviso foi deixado no ar pelo presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) que, este sábado à noite, deu uma entrevista à CNN Portugal. Depois de terem surgido um número acima do normal de baixas médicas entre as forças de segurança, e que obrigaram a adiar o jogo Famalicão-Sporting, Armando Ferreira recordou que são estes agentes quem transporta os boletins e as urnas de voto.

"Quem transporta os boletins e urnas de voto são as forças de segurança e, se acontecer nesse dia algo semelhante ao que está a acontecer hoje, as coisas podem ganhar uma dimensão maior”, sublinhou o presidente do Sinapol.



“Apelo mesmo ao Governo, e ao senhor Presidente da República, que se apercebam dos alertas que os sindicatos têm feito ao longo destes dias - e que o Governo não resolve”, rematou. Por tudo isso, Armando Ferreira assume que, a 10 de março, dia de legislativas, uma situação semelhante possa vir a acontecer. "Começamos a temer que se, para hoje, houve falta de polícias, poderá haver falta de polícias para 10 de março."

Armando Ferreira disse esperar que esse cenário não venha a acontecer. “Quero acreditar que isso não vai acontecer" - frisou - "Mas eu não controlo os meus colegas. Eu não tenho mão nos meus colegas.”