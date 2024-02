"Traição". Agricultores protestam em Estarreja esta sexta-feira

A Confederação Nacional de Agricultores (CNA) e a União dos Agricultores e Baldios do Distrito de Aveiro promovem, em Estarreja, distrito de Aveiro, uma manifestação de agricultores, um dia após alguns dos protestos do Movimento Civil de Agricultores terem desmobilizado.

A desmobilização começou na noite de quinta-feira depois de representantes dos agricultores terem participado numa reunião por videoconferência com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e de o Governo ter anunciado que a maior parte dos apoios agrícolas entra em vigor ainda este mês.

O presidente da União de Agricultores e Baldios de Aveiro critica, à Renascença, o acordo alcançado com o Governo por uma parte dos agricultores, classificando-o de "traição".

"Sentem-se indignados por isto ter acontecido. Não de agricultores a agricultores, mas de algum lobby que se instalou e abraçou o Governo e sempre que lhes convém fazem as suas negociatas", considera.



O Governo anunciou, na quarta-feira, um pacote de apoio aos agricultores, com mais de 400 milhões de euros de dotação, destinado a mitigar o impacto da seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

A CNA considera que "todo o modelo" da Política Agrícola Comum (PAC) falhou e que os apoios do Governo não passam de um caderno de intenções.

Os agricultores portugueses saíram à rua, na quinta-feira, de norte a sul do país, bloqueando estradas com tratores parados ou em marcha lenta, pela flexibilização da PAC, valorização do setor e condições justas de trabalho e concorrência.

O protesto foi organizado pelo Movimento Civil de Agricultores e juntou-se às manifestações que têm ocorrido em outros pontos da Europa.