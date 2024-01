"Vocês vão morrer". MP fala em plano para criar "clima de medo" na assembleia-geral do FC Porto

"Vocês vão morrer" e "O Porto é nosso, quem não está com Pinto da Costa vai morrer" foram algumas das ameaças dirigidas a associados, enquanto aconteciam agressões no Pavilhão Dragão Caixa.

A investigação acredita que foi acordado entre elementos do FCP e dos Super Dragões que na assembleia-geral de novembro "fosse criado um clima de intimidação e medo " para "constranger e a coarctar a liberdade de expressão" dos apoiantes de André Villas-Boas, adversário do presidente Pinto da Costa na corrida à liderança do clube.

Funcionários do FC Porto e da claque Super Dragões tentaram criar um "clima de intimidação e medo" na assembleia-geral extraordinária (AGE) de 13 de novembro do ano passado, que foi suspensa devido a confrontos entre adeptos. A tese é defendida pelo Ministério Público (MP) em documentos judiciais a que a Renascença teve acesso, no âmbito da Operação Pretoriano .

Alegadamente, os suspeitos elaboraram um plano para controlar o resultado da AG e, para isso, facilitaram a entrada ilegítima de "um número elevado de não sócios do FCP entrassem no espaço reservado à assembleia-geral extraordinária".

A PSP deteve esta quarta-feira 12 pessoas, incluindo o líder dos Super Dragões, Fernando Madureira, a sua mulher, Sandra Madureira, vice-presidente da claque, e o oficial de ligação aos adeptos do FC Porto, Fernando Saul, no âmbito da Operação Pretoriano.

Adelino Correia não foi detido e nega todas as acusações que recaem sobre si. O vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto diz repudiar "veementemente" as últimas notícias que o envolvem com os factos ocorridos na Assembleia Geral do FC Porto de 13 de Novembro de 2023.

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital do Porto, “está em causa a prática dos crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo ou em acontecimento relacionado com o fenómeno desportivo, coação agravada, ameaça agravada, instigação pública a um crime, arremesso de objeto ou de produtos líquidos e atentado à liberdade de informação”.