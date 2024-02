"Não tem data de fim". Protesto dos agricultores portugueses pode estar para durar

Pode estar para durar o protesto dos agricultores portugueses iniciado esta quinta-feira.

“É um protesto que não tem data de fim”, admite à Renascença António Saldanha, um dos porta-vozes do Movimento Civil para a Agricultura.

Num balanço das primeiras horas de mobilização nacional em várias estradas e junto às principais fronteiras com Espanha, este agricultor diz sentir “muito orgulho na união demonstrada nesta hora difícil de todos os agricultores portugueses”.

“Este é um momento catastrófico para a agricultura e, neste momento, todos os objetivos que nós queríamos estão cumpridos, até ao momento”, acrescenta.

Questionado sobre o que poderá reverter um possível prolongamento da contestação, António Saldanha reclama “o pagamento dos valores que são devidos pelo Estado português e a garantia de uma estabilidade futura no setor”.

Em resposta ao anúncio de mais de 400 milhões de euros em apoios para a agricultura, feito pela ministra Maria do Céu Antunes, o porta-voz do Movimento Civil para a Agricultura responde que os produtores “não pagam as contas com promessas”.