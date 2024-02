​João Paulo desistiu de ser patrão na agricultura. “É uma maneira alegre de empobrecer”

Enquanto andam na empa da vinha, que é como dizer a enrolar as varas e atar, para segurar as videiras, os protestos dos agricultores parecem passar distantes da rotina que começa cedo.

Luís Abrantes, 55 anos, homem do campo desde que terminou o 6º ano de escolaridade, desconhece a manifestação dos agricultores. “Não sei de nada disso, do protesto. Não sou patrão, os patrões é que se devem queixar. Só trabalho aqui e para mim próprio. Às cinco da manhã trato de uma bicharada que tenho, cabras, galinhas... Depois, venho para aqui, para as vinhas. Quando termino, ao final do dia, é para descansar, mas pouco, para estar sempre apto”, sorri Luís Abrantes, gracejando: "Gostava de não fazer nada e de festas."



O descanso é pouco, na inversa quantidade dos problemas e preocupações que levaram o agricultor João Paulo Oliveira, 58 anos, de Cativelos, concelho de Gouveia, a deixar de querer ser patrão, há dois anos.

João Paulo é agricultor desde que se lembra, quando deixou a escola, após o 11º ano de escolaridade. “Não é fácil fazer render a agricultura”, começa por dizer, avançando um exemplo: “Na maçã, as grandes distribuidoras ficam com o lucro todo e sobra um bocadito para nós, que mal dá para cobrir as despesas. Sabe quanto pagaram a maçã? À volta de 20 cêntimos, o quilo da maçã, vemos fruta tão cara, quem é que fica com o dinheiro?”

Há dois anos, João Paulo Oliveira decidiu vender a empresa de que era proprietário. “Vendi a quinta [a empresa InCatiVinhos] e e agora sou empregado. Deixei de ser patrão para ser empregado, corre-se menos riscos”, conta.

O agricultor de Cativelos não deixa de assumir que carrega alguma tristeza, denunciada pelo o olhar. “Agora, faço o que me mandam. Apareceu uma oportunidade de negócio e vendi, porque a nível de segurança social, IRS, já estava a pagar um monte de dinheiro. É que estas pequenas empresas familiares têm as mesmas regras que as outras. São equiparadas a uma grande empresa. Estava a trabalhar para o Estado, o Estado levava-me tudo”, queixa-se, argumentando que "aqui, o protesto é abandonar a atividade”.

Seguros elevados, burocracias, aumento dos preços ameaçam o setor

Estamos na quinta da Barroca Alta, onde João Paulo Oliveira produz uvas - em 10 hectares. Não muito distantes, estão os pomares, que se estendem por aproximadamente quatro hectares.

João Paulo Oliveira já não dirige a empresa. Agora, é o encarregado destas propriedades agrícolas, mas continua a ver um campo infinito de dificuldades. “Falta muita coisa, os apoios vêm tarde, há muita burocracia... Os pesticidas e herbicidas, o gasóleo, a manutenção nas oficinas, tudo subiu. É uma profissão muito desvalorizada, não dão valor ao agricultor, as pessoas não fazem ideia do que é. Os produtos aparecem na prateleira, é o que interessa”, desabafa.