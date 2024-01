Bolsas. Estudantes preocupados com alteração à definição do agregado familiar

A comunidade estudantil confirma a existência de queixas de estudantes que perderam bolsa no Ensino Superior devido a alterações ao artigo que define o agregado familiar.

À Renascença, o presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC), Renato Daniel, explica que “uma tentativa, talvez, de limitar e de restringir as situações de abuso, acabou por limitar muitos estudantes a terem acesso a bolsas, se vivem em casa de tios ou de familiares próximos”.

O presidente da AAC destaca que estes familiares “apenas contribuem com a cedência do espaço, para que os estudantes frequentem o ensino superior, e não têm mais nenhum contributo económico-financeiro na vida destes estudantes”. Com a alteração do despacho, “o estudante fica automaticamente limitado de ter acesso à bolsa”.

À AAC chegaram “cerca de uma dezena de queixas", mas, Renato Daniel acredita que possa haver muitos mais casos.

“Eu acredito que, efetivamente, este número seja muito superior e muitos destes estudantes não tinham conhecimento que o motivo pelo qual perderam a bolsa ou não tinham acesso à bolsa foi derivada desta pequena, muito simples, alteração, mas que tem criado, naturalmente, alguns constrangimentos no quotidiano dos nossos colegas”, diz.

Por isso, a AAC “vai pedir uma audição aos grupos parlamentares e vai solicitar a revogação da alteração promovida, porque, efetivamente, esta alteração, voltando àquilo que era o modelo anterior, resolve todo o problema”.

"E"/ou"...

Por sua vez, o presidente da Federação Académica do Porto (FAP), Francisco Porto Fernandes, explica que o regulamento foi alterado em julho e o artigo tem agora um “ou” que está a gerar esta situação.

“É bastante estranho. Houve uma alteração no rendimento de atribuição de bolsas, com a mudança de uma frase que dizia “e” e que passou para “e/ou”. Ou seja, isto muda e impacta quem consideramos no agregado familiar e isto tem resultados claros na atribuição de bolsas”, explica Francisco Porto Fernandes.

O presidente da FAP diz que “a Direção-Geral de Ensino Superior deve uma explicação e a tutela deve uma explicação, porque não se percebe esta alteração ao agregado familiar”.

“Por quê para este ano? Por que motivo? Qual é a lógica, em termo de perceção da igualdade de oportunidades”, questiona.

O responsável alerta também para a diminuição de bolseiros, apesar de o limiar de elegibilidade das bolsas de ação social ter subido nos últimos anos.

“O número de estudantes bolseiros diminui 2%. Isto deve fazer-nos refletir sobre o que está a acontecer”, defende, acrescentando que tem havido “um conjunto de alterações, pormenor a pormenor, como é este caso da definição de agregado familiar”.

Estas preocupações da FAP vão chegar aos diversos partidos políticos, “para que haja um compromisso com a ação social, sob pena de o Ensino Superior falhar a sua missão”.