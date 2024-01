Estigma impede universitários com depressão e ansiedade de procurar ajuda

Investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluíram, num estudo que envolveu 702 universitários, que os estudantes com sintomas de depressão e ansiedade não procuram ajuda devido ao estigma.

Em comunicado, o instituto da Universidade do Porto esclarece que "o estigma é, de facto, uma das barreiras à procura de ajuda mais frequentemente identificadas na literatura".

O estudo, publicado na revista Psychiatry Research, "procurou estudar os efeitos de uma intervenção de redução do estigma nos comportamentos de procura de ajuda de estudantes universitários com sintomas de depressão e ansiedade".

Na investigação, que decorreu entre 2019 e 2021, participaram 702 estudantes de vários cursos da Universidade do Porto, com uma idade média de 19 anos.

O estudo avaliou os efeitos da intervenção de redução do estigma da depressão nos comportamentos de procura de ajuda, os efeitos da intervenção no acesso a cuidados de saúde mental e se os efeitos mudaram com o início da pandemia da covid-19.

"As conclusões mostraram que os estudantes universitários com sintomas de depressão e ansiedade procuram ajuda mais frequentemente após serem expostos a uma intervenção de redução do estigma em relação à doença mental e que esse incremento no acesso aos cuidados saúde se manteve, mesmo sob o efeito do impacto da pandemia de covid-19", salienta o ISPUP.