Polícias voltam aos protestos este domingo em Lisboa

Os polícias que estão há cerca de duas em protesto por melhores condições salariais e de trabalho, nomeadamente um regime compensatório equiparado ao da Polícia Judiciária (PJ), têm prevista uma manifestação, às 10h00, hora do render da guarda no Palácio de Belém.

A ação foi convocada através das redes sociais antes de o Presidente da República ter transmitido numa nota, na sexta-feira, ao representante da plataforma dos dirigentes associativos e sindicais que defende para estas forças um regime compensatório equiparado ao da PJ.

Por seu lado, a plataforma de sindicatos da PSP e GNR afirmou esperar que as palavras do Presidente da República "tenham eco" junto do Governo.

Para o Governo, as reivindicações dos polícias terão de esperar pelo próximo executivo, uma vez que o atual está em gestão e sem legitimidade para iniciar negociações sindicais.