Mau tempo deu tréguas durante a madrugada. Foram registadas apenas sete ocorrências

Da meia-noite às sete da manhã, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou apenas sete ocorrências, em todo o país, devido ao mau tempo. A informação foi avançada à Renascença por José Costa, Oficial de Operações na sala de comando da ANEPC.

“Entre as 00h00 e as 7h00 registaram-se apenas sete ocorrências. Foram quatro limpezas de via, um movimento de massa e duas quedas de árvores. Para estas ocorrências foram empenhados 10 veículos e 26 operacionais”, descreve.

Na quarta-feira, no mesmo período, tinham sido registadas 293 ocorrências em todo o país.

Já durante o período de alerta, ou seja, entre as 14h00 de terça-feira e as 20h00 de quarta-feira, foram registadas 559 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a sub-região da Península de Setúbal e da Área Metropolitana do Porto.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nove distritos do continente estão hoje e sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga até às 9h00 de hoje por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, chuva, mais intensa no final do dia no Centro e Sul, vento por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira e pequena descida.