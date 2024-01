Bombeiros ameaçam cancelar altas hospitalares a partir de segunda-feira

Ou há um entendimento esta quinta-feira ou os bombeiros ameaçam avançar de imediato com a cobrança aos hospitais pela retenção de macas, assegura à Renascença o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP).

A segunda ronda negocial entre Liga, direção executiva do SNS e INEM está marcada para as 15h00 no Hospital de São João, no Porto e, nesta altura, António Nunes diz não ter qualquer perspetiva de um acordo que permita ressarcir as corporações de bombeiros pelos gastos “absolutamente insuportáveis” com o transporte de doentes.

O responsável lembra que o sistema integrado de emergência médica “é uma competência que cabe ao INEM e ao Ministério da Saúde” e que, por essa razão, “os bombeiros não podem continuar a ser cofinanciadores".