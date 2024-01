Proteção Civil regista mais de 500 ocorrências devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 569 ocorrências relacionadas com o mau tempo, desde as 14h00 de segunda-feira e até às 20h00 desta quarta-feira.

Em declarações à Renascença, o comandante Miguel Oliveira, da ANEPC, adianta que as regiões mais afetadas foram a Península de Setúbal e a Área Metropolitana do Porto, ambas com 74 ocorrências.

Nesse mesmo período de tempo, as ocorrências registadas pela Proteção Civil relacionam-se com quedas de árvores (205), inundações (113) e quedas de pequenas estruturas (106).

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta quinta-feira mantém-se o aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima para todos os distritos do litoral, à exceção dos distritos de Beja e Faro, pelo menos até às 06h00.