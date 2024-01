Detido suspeito de matar jovem e idosa no Seixal

Um homem de 24 anos foi detido, suspeito de ser o autor de dois homicídios, de um jovem e de uma idosa, com recurso a arma branca, no Seixal, distrito de Setúbal, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com uma nota da PJ a que a agência Lusa teve acesso, o primeiro homicídio ocorreu em 26 de dezembro, com a vítima a ser um jovem de 20 anos, agredido com uma arma branca na via pública.

O segundo homicídio ocorreu esta terça-feira, quando o suspeito abordou a vítima na via pública, com o objetivo de roubar a sua mala, tendo "no decurso do roubo desferido várias facadas que causaram a morte".

Fontes da Proteção Civil e da PSP adiantaram na terça-feira à Lusa que uma idosa, de 76 anos, morreu depois de ter sido esfaqueada numa rua da freguesia da Amora, no concelho do Seixal.

O detido, que vai ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação, é também suspeito de vários roubos executados com recurso a arma branca, referiu ainda a PJ.

A operação da PJ foi realizada através do departamento de investigação criminal de Setúbal, em articulação com o comando da PSP de Setúbal e, em especial, da esquadra de investigação criminal do Seixal, permitindo a identificação, localização e detenção, fora de flagrante delito, do suspeito.

Esta força policial frisou também que, na sequência das diligências já realizadas, e que irão continuar, foi apreendido material de prova relevante.