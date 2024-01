Retábulo e jóias da rainha Maria Pia entre aquisições para museus e palácios em 2023

Em maio do ano passado, o Ministério da Cultura tinha anunciado já a compra de uma porcelana chinesa e uma joia da rainha Maria Pia, num valor total de 860.000 euros, para incorporar no Museu Nacional e Arte Antiga e no Palácio Nacional da Ajuda, respetivamente.

No seu primeiro ano de funcionamento, a comissão - que tem por missão "propor ao Estado a aquisição de bens culturais de excecional relevância patrimonial, considerados fundamentais para as coleções dos museus e palácios nacionais" - obteve uma dotação de dois milhões de euros, com financiamento do Orçamento do Estado.

As nove peças - cujo valor global perfaz 1,2 milhões de euros - constam do relatório da Comissão para Aquisição de Obras de Arte para os Museus e Palácios Nacionais enviado pelo Ministério da Cultura à agência Lusa na sequência de um pedido sobre o balanço do ano, e noticiado em primeiro lugar pelo Público.

Um retábulo do século XVI, uma pintura com vista sobre Lisboa depois do terramoto de 1755 e jóias ligadas à rainha Maria Pia de Saboia estão entre as compras do Estado para museus e palácios nacionais em 2023.

A pequena jarra de porcelana chinesa, um gomil que foi encomendado pelo rei Manuel I (1469-1521) ao imperador Zhengde (1506-1521), viria a ser adquirida à fundação Ricardo Espírito Santo Silva por 825.000 euros, e a joia da rainha Maria Pia (1847-1911) comprada a um particular por 35.000 euros.

No relatório com a soma das peças adquiridas em 2023, sempre com base em propostas dos diretores de museus, palácios e monumentos, surge ainda um retábulo de pintura sobre madeira do século XVI "Santa Úrsula e São Lourenço", por um valor de 108.909 euros, proposto pela diretora do Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, onde ficará incorporado.

Segundo a comissão, que funcionou no âmbito da Direção-Geral do Património Cultural -- organismo extinto em 2023 para dar origem a duas novas entidades: a empresa Museus e Monumentos de Portugal e um instituto público para salvaguarda do património -- foi também adquirida uma pintura com o título "Uma vista de Lisboa, de 1763, depois do terramoto e antes das obras de reconstrução pombalina", da autoria de Bernard de Caula (1763-1793), por 29.417,17 euros, por proposta do diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, onde foi incorporada.

"Vista de Belém com o Mosteiro dos Jerónimos", pintura do século XVII da autoria de Filipe Lobo, foi adquirida por 100.000 euros por proposta da diretora do Mosteiro dos Jerónimos/Torre de Belém, Dalila Rodrigues, para incorporar no mosteiro.