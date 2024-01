Ministro diz estar a trabalhar para melhorar vida das polícias

O ministro da Administração Interna garantiu esta quinta-feira que está a trabalhar para que os agentes de segurança tenham melhores condições de vida. José Luís Carneiro falava no Barreiro, à margem da inauguração de três habitações para as polícias - um dos exemplos que deu para mostrar o trabalho que tem estado a desenvolver.

“Aqui no caso do Barreiro, pelo que podemos ouvir do senhor vice- presidente da câmara, uma renda custa, em termos médios, 900 a 1000 euros para um edifício desta natureza”, explicou José Luís Carneiro. Nas habitações agora inauguradas, as rendas andarão na ordem dos 300 a 400 euros, “o que significa um ganho de rendimento para estes polícias e guardas”.