Professores contratados recebem atualização salarial em fevereiro

Os professores contratados vão receber a atualização salarial com retroativos já em fevereiro, anunciou nesta segunda-feira o ministro da Educação.

Em resposta à notícia avançada pelo Diário de Notícias, dando conta do incumprimento da diretiva europeia que exige o fim da discriminação dos docentes com contrato a termo, João Costa garantiu que “em fevereiro, esses pagamentos vão ser todos feitos, com retroativos a um de setembro”.

Segundo o ministro, “isso aplica-se a estes professores, aos que já veem as suas progressões fruto do acelerador das carreiras e aplica-se também aos 8.000 professores que vincularam este ano e que têm o seu reposicionamento”.

Incluídos estão também os “professores que vincularem nas escolas artísticas Soares dos Reis e António Arroio”. “Quando os procedimentos estiverem concluídos, os efeitos remuneratórios serão a 1 de setembro de 2023”, portanto, garantiu o ministro “estamos em cumprimento.”

As garantias do ministro da Educação João Costa, foram dadas nesta manhã em Matosinhos e registadas pela SIC Notícias.