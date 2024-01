Em dois meses aposentam-se mais professores do que em todo o ano de 2018

Em janeiro e fevereiro deixam a escola pública 696 professores e 53 educadores de infância, de acordo com as listagens da Caixa Geral de Aposentações (CGA). Contas feitas, são 749 profissionais do setor da educação a passar à aposentação.

Trata-se de um valor que supera, as aposentações registadas em todo o ano de 2018, o último ano em que as saídas não chegaram ao milhar.

A partir de 2019, nos últimos cinco anos, o número de aposentações esteve sempre a aumentar, culminando em 2023 com a saída de 3.521 profissionais do sistema de ensino público.

Este ano, em janeiro, aposentam-se 434 docentes e educadores a que se juntam mais 315 no próximo mês, num total de 749 profissionais, de acordo com a Caixa Geral de Aposentações. Comparando com o período homólogo, são mais 258.