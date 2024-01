Bloco de Esquerda defende aumento do salário médio em Portugal

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) alerta para a necessidade de se acautelar a subida do salário médio, defendendo que o aumento do salário mínimo proposto pelo líder socialista, Pedro Nuno Santos, representa uma subida a um ritmo menor ao deste ano.

No encerramento do Congresso do PS, Pedro Nuno Santos propôs aumentar o salário mínimo para, pelo menos, 1.000 euros até ao final da próxima legislatura, em 2028, e rever o acordo de rendimentos negociado em concertação social.

“A proposta que o secretário-geral do Partido Socialista apresentou, na verdade, o que faz é manter o aumento do salário mínimo a um ritmo que é inferior ao aumento deste ano. O salário mínimo tem que aumentar a um ritmo superior a esse, mas mais importante ou tão importante como aumentar o salário mínimo, é preciso aumentar o salário médio”, disse Mariana Mortágua, durante uma visita ao mercado semanal do Fundão, no distrito de Castelo Branco.