Inscrição no Congresso dos Jornalistas mantém-se nos 20 euros

A Comissão Executiva do Congresso dos Jornalistas decidiu manter a inscrição dos profissionais com carteira profissional nos 20 euros, face aos despedimentos em massa e relatos de dificuldades financeiras, quando se vive "o período mais crítico" do jornalismo.

"A Comissão Executiva do 5.º Congresso dos Jornalistas decidiu, na quarta-feira, manter o preço de inscrição dos jornalistas com carteira profissional, que queiram participar no congresso, nos 20 euros", foi anunciado.

Segundo uma nota publicada no "site" do Congresso dos Jornalistas, que se realiza entre 18 e 21 de janeiro, no Cinema São Jorge, em Lisboa, todos os jornalistas que se inscreveram entre 30 de dezembro e 04 de janeiro, que pagaram 40 euros, vão ser ressarcidos, "nos próximos dias", pela Ticketline.

"A Comissão Executiva não é alheia às notícias preocupantes que têm sido veiculadas nos últimos dias sobre a possível destruição de um grupo de comunicação social, que detém títulos históricos do jornalismo português", lê-se no documento.

Para a decisão de manter a inscrição nos 20 euros pesaram também os relatos de jornalistas em dificuldades financeiras, o cenário de despedimento e o não pagamento de subsídios de natal.

"O 5.º Congresso dos Jornalistas celebra os 50 anos do 25 de abril. Infelizmente, esta data coincide com o período mais crítico do jornalismo em Portugal. O cenário é grave e o que está em causa é a sobrevivência do próprio jornalismo", apontou.