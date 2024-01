Forças Armadas. Hospital de Lisboa recebe seis doentes do SNS, polo do Porto tem 19 internados

No hospital das Forças Armadas, em Lisboa, estão nesta altura internados seis doentes que foram transferidos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No polo do Porto encontram-se 19 doentes, segundo informação confirmada à Renascença pelo Estado Maior das Forças Armadas.

O hospital das Forças Armadas está a apoiar o SNS desde 29 de dezembro no âmbito do Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas.

O objetivo é aumentar a oferta de cuidados num período de grande afluência aos serviços de internamento.

O Ministério da Saúde acaba de informar, entretanto, que há 42 centros de saúde a funcionar depois das 20h00 durante os dias úteis, garantindo resposta no período noturno a situações de doença aguda.

Durante o próximo fim de semana estarão em funcionamento 189 centros de saúde em vários pontos do país.