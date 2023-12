Força Aérea vai sobrevoar Portugal para celebrar o Ano Novo

A Força Aérea vai desejar a todos um feliz 2024, no próximo domingo, dia 31 de dezembro, com voos que sobrevoarão Portugal inteiro.

Aproveitando os últimos voos de treino do ano, dois caças F-16M cruzarão os céus de Portugal Continental, enquanto um avião C-295M percorrerá as ilhas do grupo central e oriental do Arquipélago dos Açores e outro C-295M irá sobrevoar o Arquipélago da Madeira.

Tratam-se de voos previstos para treinar e manter as capacidades dos nossos militares, necessárias à execução das missões operacionais.

Saiba a que horas e em que localidades vão passar as aeronaves da Força Aérea.