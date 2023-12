Centros de saúde vão funcionar em horário alargado na passagem de ano

Os centros de saúde vão funcionar em horário alargado a partir de sábado e até terça-feira, à semelhança do que já aconteceu durante o período do Natal. O anúncio foi feito ao final da manhã desta sexta-feira pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, à margem do centenário do Instituto Português de Oncologia (IPO) em Lisboa.

Manuel Pizarro espera que a medida ajude a aliviar a pressão no hospital durante a passagem de ano, tal como no fim de semana de Natal “muitos casos ficaram resolvidos nos centros de saúde”.

“Vamos anunciar, hoje mesmo, o programa de abertura de centros de saúde em horário acrescido. Em circunstâncias como estas, as pessoas devem seguir as regras e contactar a emergência médica ou a linha SNS24. Cerca de metade das pessoas que vão às urgências são avaliados com pulseira verde ou azul, indiciando que poderiam ter sido dirigidos para um centro de saúde”, realçou o ministro.

Questionado pelos jornalistas se pretende alargar a medida para o resto do ano, o ministro explicou que já existem “muitos centros de saúde abertos todos os dias da semana e a funcionar para lá do seu horário normal, até às 20:00, 22:00 ou mesmo até às 24:00.

Noutro plano, e sobre o aumento da mortalidade ao longo da última semana, Manuel Pizarro pediu “prudência” na análise dos números.

“Nas curvas de mortalidade, não podemos analisar dias isolados. Em comparação com os anos anteriores, temos uma mortalidade bastante inferior nos meses de outubro e novembro. Portanto, tudo isto tem de ser visto em conjunto e é, naturalmente, mais um elemento de preocupação”.

Apesar de considerar “prematuro” retirar conclusões sobre os dados, o ministro da Saúde pede à população que se continue a vacinar, para evitar picos de mortalidade.

“Aqueles portugueses que têm indicação para se vacinarem e que ainda não o fizeram, ainda vão a tempo de se dirigirem ao centro de saúde ou à farmácia para se vacinarem. É a melhor medida que podemos tomar não exatamente para prevenir o risco de ter gripe, mas para prevenir a gravidade da gripe”, rematou.