Dezoito para uma consulta urgente no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, quase 12 horas no hospital de Cascais.

No Hospital Santa Maria são necessárias onze horas e meia para uma consulta urgente e no Amadora Sintra quase dez. A norte, a maior dificuldade regista-se no Santo António, com 8h20 de espera.

No Hospital de São João, o tempo de espera é de cerca de hora e meia.

Uma afluência elevada aos hospitais provocada pelo aumento das infeções respiratórias, nomeadamente de gripe A.