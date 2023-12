Dupla armada e encapuzada assalta homem num multibanco

Um homem foi assaltado com recurso a arma de fogo por duas pessoas encapuzadas esta terça-feira, quando depositava dinheiro numa caixa multibanco em Fânzeres, no concelho de Gondomar, distrito do Porto, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo aquela fonte, o alerta foi dado às 8h45, tendo a vítima entre 50 e 60 anos.

"A vítima, do sexo masculino, estava a depositar dinheiro num ATM quando foi roubado por dois indivíduos encapuzados com recurso a uma arma de fogo", explicou.

Os dois alegados assaltantes "encetaram fuga numa viatura para parte incerta" e não foram ainda localizados.