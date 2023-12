Lacerda Sales admite reunião com filho de Marcelo sobre as gémeas

Lacerda Sales admite que recebeu o Nuno Rebelo de Sousa, numa reunião em que o filho do Presidente da República lhe falou sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, que sofrem de atrofia muscular espinal. A revelação é feita em entrevista ao jornal Expresso.

A reunião aconteceu em 7 de novembro de 2019, quando Lacerda Sales era secretário de Estado da Saúde.

“Nuno Rebelo de Sousa falou-me das duas crianças em reunião pedida por ele ao meu gabinete, deixei-o falar, simplesmente”, afirma Lacerda Sales, que até agora tinha referido que "genuinamente" não se recordava do encontro e que ia tentar reconstituir a fita do tempo.

O antigo governante volta a negar que tenha sido ele a telefonar para marcar a consulta para as gémeas no Hospital de Santa Maria, para iniciarem o tratamento no valor de quatro milhões de euros.

Lacerda Sales adianta que não recebeu qualquer documento sobre o caso das gémeas e que não falou com ninguém sobre o assunto.

A auditoria interna do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, concluiu que foi a Secretaria de Estado da Saúde a fazer a referenciação para a primeira consulta da especialidade de Neuropediatria das duas gémeas luso-brasileiras.



Em declarações à Renascença, a 1 2de dezembro, Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde, garantiu que não marcou a consulta no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as gémeas luso-brasileiras, tratadas no Hospital de Santa Maria com um medicamento inovador, no valor de quatro milhões de euros.

"Repito aquilo que já disse. Nenhum secretário de Estado nem ninguém tem o poder para marcar uma consulta no Serviço Nacional de Saúde, nem para poder influenciar ou violar a consciência ou a autonomia de um médico e, por isso, eu não marquei essa consulta no Serviço Nacional de Saúde", declarou Lacerda Sales.