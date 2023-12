PS chumba audições a Nuno Rebelo de Sousa, Lacerda Sales e Marta Temido

O Partido Socialista chumbou esta quarta-feira as audições do filho do Presidente da República, Nuno Rebelo de Sousa, e dos ex-governantes Marta Temido e António Lacerda Sales, sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, acedendo apenas ouvir o presidente Infarmed, Rui Santos Ivo.

O deputado socialista Luís Soares justificou a decisão de chumbar os requerimentos da Iniciativa Liberal, indicando que o Parlamento tem competências próprias. "Relativamente ao requerimento do Infarmed, nem faz grande sentido o requerimento potestativo, porque se ele fosse objeto de votação, teria o voto favorável do PS", indicou.

Nas votações, o PS votou contra e o PCP absteve-se, enquanto todos os outros partidos votaram a favor.

Foi também chumbado um requerimento do Chega para ouvir os pais das gémeas luso-brasileiras que receberam tratamento no Hospital Santa Maria.

Esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro insistiu que o tratamento foi decidido com fundamento clínico e recusou responder aos deputados por estar em curso a investigação da IGAS.